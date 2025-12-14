İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün sahasında konuk edeceği Eminevim Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bugün sahasında ligin son sıralarında yer alan Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı tribünlerden izleyemeyecek olan sporseverler, mücadelenin hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

Galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, yeni Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde ilk sınavını verecek. Temsilcimiz, 4 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak için sahada ter dökecek.

KARŞILAŞMANIN CANLI YAYINLANACAĞI KANALLAR

İmaj Altyapı Van Spor FK- Eminevim Ümraniyespor arasındaki mücadele, bugün Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak vesaat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor, BeIN SPORTS MAX 2 ve Tabii ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.