Van’da sabah saatlerinde yaşanan üzücü olayda hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu. Evden “ekmek almaya gidiyorum” diyerek çıkan ve aracıyla Eski Cami Taziye Evi önüne gelen 60 yaşındaki kişinin, Edremit Belediyesi’nde görev yapan Selçuk Cacim olduğu tespit edildi.

Cacim’in aracını nizami şekilde park ettikten sonra taziye evi yakınında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, şahsın üzerinde bir mektup bulunduğu iddia edildi. Cacim’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

BİR ÇOK ÖNEMLİ POJEDE GÖREV ALMIŞTI

Selçuk Cacim’in, kayyum döneminde Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapan Atıf Çiçekli’nin A takımında yer aldığı belirtildi. Bu dönemde Edremit Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Cacim’in, Edremit Sahil Bandı başta olmak üzere birçok önemli projenin hayata geçirilmesinde aktif rol aldığı öğrenildi.

GÖREVDEN ALINMASINI KABULLENEMEDİ

Kayyum dönemi sonrasında Atıf Çiçekli’ye yakınlığı nedeniyle belediye içerisinde mobbinge maruz kaldığı, DEM Parti döneminde de bu mobbinglerin devam ettirildiği iddia edildi. Yakın çevresine sık sık, “Çalmadık çalanları getirdiler, çırpmadık çırpanları getirdiler” diyerek yaşadığı haksızlıklara sitem ettiği, yapılanları kabullenmekte zorlandığı öğrenildi. Görevde olduğu süreçte evi yakılan, hizmet etmesi istenmeyen Cacim, projelerine devam etmişti.

HAKSIZLIKLARA TAHAMMÜL EDEMEMİŞ OLABİLİR

Cacim’in eşinin önceki dönemlerde AK Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü halde “Bunlar AK Partili değil, diğer cennahtandır” denilerek belediyede pasifize edildiği ileri sürüldü. Devletçi yapısıyla tanınan Selçuk Cacim’in, son dönemde kendisine ve ailesine yönelik yaşanan bu haksızlıklara tahammül edemediği ifade edildi.

“Ekmek almaya gidiyorum” diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Selçuk Cacim’in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınarak defnedileceği öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA YAPILMALI

Cacim’e yakın isimler ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma yürütülmesini talep ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.