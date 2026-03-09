Mart ayında Van’da kar yağışı yer yer etkisini sürdürüyor. Hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yüzlerce yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Tahminlere göre kar yağışı bugün de aralıklarla hafif şekilde sürecek.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü paylaşımına göre bugün; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari'de aralıklı hafif kar yağışlı olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Havaların soğuk seyrettiği Van ve bölge illeri için buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Çığ tehlikesi için de meteorolojik uyarılar sürüyor. Bu kapsamda yapılan uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydedildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı