TFF 1. Lig’de küme düşme hattını yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün de yer aldığı ligde düşen ikinci takım netleşti.

28. hafta mücadelesinde Çorum FK sahasında Hatayspor’u ağırladı. Çorum Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonucun ardından ligde henüz galibiyetle tanışamayan Hatayspor 7 puanda kaldı. Sezonun tamamlanmasına 9 hafta kala Akdeniz temsilcisinin küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti ve Hatayspor, TFF 2. Lig’e gerileyen ikinci takım oldu.

Öte yandan ligde daha önce Adana Demirspor’un küme düşmesi kesinleşmişti. Böylece Trendyol 1. Lig’de düşen iki takım belli olurken, kalan haftalarda alt sıralardaki takımlar arasında kritik mücadeleler yaşanacak.

2019-2020 sezonunda 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e yükselen Hatayspor, burada 5 sezon mücadele etti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 26 puanla 18. sırada tamamlayarak yeniden 1. Lig’e düşen Hatay ekibi, bu sezon aldığı sonuçların ardından bir alt lige gerilemekten kurtulamadı.

