Karşılaşmada iki takım da birbirine üstünlük kuramadı ve maç 1 - 1 tamamlandı.

Mücadelede ev sahibi takım; Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Nuno Miguel Ribeiro Da Cruz Jeronimo Sequeira, Dorde Denic, Jonson Scott Clarke (Dk. 84 Görkem Bitin-Harris), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Rogerio Conceiçao Do Rosario, Bekir Karadeniz ve Stylianos Kitsiou ile sahaya çıktı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise; Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Aliou Badara Traore (Dk. 65 Francesc Crespi Regis), Mehmet Özcan, Santeri Waino Emil Hostikka, Jefferson Nogueira Junior, Emir Bars (Dk. 86 Sabahattin Destici) ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ile mücadele etti.

Karşılaşmaya temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin vuruşuyla başlandı. Van ekibi ilk dakikalardan itibaren oyunu kontrol etmeye çalıştı. Henüz maçın başında etkili gelen kırmızı-siyahlı ekip, 4. dakikada Emir Bars’ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk golden sonra kırmızı-siyahlı ekip ikinci gol için baskısını artırırken, ev sahibi takım ise beraberlik için etkili pozisyonlar buldu. 16. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Pendikspor, Vinko Soldo’nun golüyle beraberliği yakaladı ve skor 1-1 oldu.

İlk yarıda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gitti.

İkinci yarı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş’nin vuruşuyla başladı. İkinci devrenin ilk dakikalarında Van ekibi etkili ataklar geliştirdi. Öne geçmek için fırsatlar yakalayan kırmızı-siyahlı ekip aradığı golü bulamadı.

74.dakikada kırmızı-siyahlı ekip sağ kanattan maça yeni giren Regis ile etkili geldi. Regis’in pasıyla kale ağzında Emir Bars gole çok yaklaştı ancak savunma topu çizgiden çıkardı ve Van ekibi bu pozisyondan sonuç alamadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım da aradığı golü bulamadı. Mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla ev sahibi Pendikspor puanını 49’a, kırmızı-siyahlı Van ekibi ise puanını 39’a yükseltti.

İlk devre karşılaşmasında Van’da oynanan mücadele de 1-1’lik skorla tamamlanmıştı.