Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün de mücadele ettiği Trendyol 1. Lig’de haftalar ilerledikçe heyecan da artıyor. Ligin 28. hafta maçları tamamlanırken, takımların puan durumu da belli oldu. Ligin bitimine 10 hafta kala İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü play-off’un 6 puan uzağında bulunuyor. Ancak temsilcimiz iyi bir çıkış yakalayarak hedeflediği play-off’a kalmak istiyor.

Ligde son iki maçta puan alamayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kalan maçlarda toplayacağı puanlarla play-off’un kapısını aralamak istiyor. Ligin 29. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. maçıyla çıkışa geçmeyi amaçlayan temsilcimiz, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde 38 puanla 12. sırada bulunan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 44 puanla 7. sırada play-off potasındaki son takım olan Alagöz Holding Iğdır FK’nın 6 puan gerisinde son 10 haftaya giriyor. Bu açıdan kalan maçların daha heyecanlı geçmesi bekleniyor.

LİDER DEĞİŞMEDİ

Ligde 29. hafta maçları sonunda Erzurumspor FK 60 puanla liderliğini korurken, en yakın takipçisi Esenler Erokspor 59 puanla 2. sırada takibini sürdürüyor. Haftayı beraberlikle tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler ise 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

Haftanın kapanış maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü’nü 1 – 0 mağlup eden Arca Çorum FK ise haftayı 50 puanla 4. sırada tamamladı.

İşte toplu sonuçlar ve 28. hafta itibari ile puan durumu;

TOPLU SONUÇLAR

Esenler Erokspor 2 - 0 Boluspor

İstanbulspor A.Ş. 1 - 2 Alagöz Holding Iğdır FK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 3 Erzurumspor FK

Atakaş Hatayspor 1 - 3 Sipay Bodrum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 2 - 2 Amed Sportif Faaliyetler

Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 1 Özbelsan Sivasspor

Adana Demirspor A.Ş. 0 - 5 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor 1 - 2 Bandırma Spor

Sakaryaspor A.Ş. 0 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Manisa Futbol Kulübü 0 - 1 Arca Çorum FK

PUAN DURUMU