Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 28. hafta maçında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta gülen taraf Erzurumspor FK oldu ve liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk yarısında daha etkili bir görüntü çizen taraf İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu. Temsilcimiz, Ivan Cedric ile önemli pozisyonlara girdi ancak golü bulamadı.

Maçın ilk yarısı 0 - 0 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip etkili başladı. 52. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Fettahoğlu, takımını 1 - 0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu golden sonra konuk ekip bu kez 63. dakikada etkili çıktı. Oluşan karambolde topa son dokunan Martin Rodriguez, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi ve Erzurumspor FK skoru 2-0'a getirdi.

Perdeyi kapatan gol de konuk ekipten geldi. Maçın 88. dakikasında Yakup Kırtay'ın kaydettiği golle Erzurumspor skoru 3 - 0 yaptı.

Müsabaka bu sonuçla tamamlandı.