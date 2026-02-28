Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bugün oynanması planlanan Vanspor – Erzurumspor karşılaşmasını belirsizliğe sürükledi. Kar yağışının ardından statta başlatılan temizlik çalışmalarına rağmen saha koşullarının istenilen seviyeye getirilemediği öğrenildi.

Kar küreme çalışmalarının ardından yalnızca oyun alanının açılabildiği, ancak zeminin büyük bölümünün buzla kaplı olduğu görüldü. Özellikle kaygan ve sert zemin nedeniyle futbolcu sağlığını riske atabilecek bir tablo oluştuğu ifade ediliyor.

Karşılaşma için Van’a gelen hakem heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan ilk değerlendirmelerde zeminin maç oynamaya elverişli olmadığı yönünde görüşlerin öne çıktığı kulislerde konuşuluyor.

Maçın oynanıp oynanmayacağına ilişkin kararın saat 11.00’e kadar açıklanması beklenirken, statta adeta kritik saatler yaşanıyor. Saha zeminindeki buzlanmanın kısa sürede giderilememesi halinde karşılaşmanın ertelenmesi güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Kentte spor kamuoyu çıkacak resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda. Kararın, hem futbolcu sağlığı hem de müsabaka güvenliği açısından belirleyici olması bekleniyor.