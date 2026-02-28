Van’da etkisini sürdüren kar yağışı ve ardından oluşan buzlanma nedeniyle bugün oynanması planlanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü – Erzurumspor FK maçının ertelenebileceği konuşuluyordu. Özellikle stat zemininin büyük bölümünün buzla kaplı olması, futbolcu sağlığı açısından risk oluşturabileceği yönünde değerlendirmelere neden olmuştu. Ancak sabah saatlerinde TFF yetkilerinin yaptığı incelemenin ardından maçın oynanmasına karar verildiği öğrenildi.

TFF YETKİLİLERİ SAHADA İNCELEME YAPTI

Karşılaşma için Van’a gelen hakem heyeti ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontroller ve saha zemini üzerindeki son çalışmaların ardından zeminin maç oynamaya elverişli olduğu kanaatine varıldı.

KARŞILAŞMA PLANLANDIĞI SAATTE OYNANACAK

Yapılan değerlendirme sonucunda, İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile Erzurumspor FK arasındaki mücadelenin ertelenmeyeceği ve programda belirtilen gibi bugün saat 13.30’da oynanacağı öğrenildi.