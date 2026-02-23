Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eğitime dair gündemdeki birçok konuya ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Bakan Tekin'e ara tatil de soruldu.

VELİLERİN GÖZÜ ARA TATİL UYGULAMASINDA

Uzun süredir gündemde olan ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin veliler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirmiş durumda.

Bu kapsamda da ara tatile dair değerlendirme yapan Bakan Tekin, şöyle dedi;

"ANKET VE DEĞERLENDİRME YAPIYORUZ"

Onunla ilgili son iki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün.

"180 GÜNÜ YETİŞTİREMİYORUZ"

2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026