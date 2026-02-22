Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Külliyede Ramazan etkinlikleri dolayısıyla ziyaret ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması kapsamında çalışmalar yapılması doğrultusunda 81 ile gönderilen genelgeye getirilen eleştirilere yönelik açıklamada bulunan Tekin, "Türkiye bir hukuk devleti. Ben yaptığım işin anayasal dayanaklarını, Türk Milli Eğitim Mevzuatı açısından dayanaklarını, başta 1739 olmak üzere Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren milli kültüre ve milli değerlere yapılan vurgular açısından referanslarını yazarak değerlendirdim." ifadelerini kullandı.

Tekin, "Türk toplumunu tanımayan, Türk toplumunun değerlerini bilmeyen, Türk toplumundan uzak, sırça köşklerinde yaşayan bir grup insan, ramazan etkinliğinin Türk toplumunun kültürel yapısıyla uyumlu olmadığını düşünüyor herhalde. Şuraya gelsinler baksınlar, Anadolu'da herhangi bir ile gitsinler baksınlar, Anadolu'da ramazan demek, milli birliğin kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzeyde yaşandığı bir dönem demektir." diye konuştu.

Anadolu'da Alevi, Sünni veya gayrimüslimlerin bulunduğu çeşitli illerde yaşadığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Komşularımız oldu, evimizde iftarda pişirdiğimiz şeyi gayet doğal bir şekilde, dinine, etnik ya da kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir, kimse kimsenin dinine bakmadan ramazan ayında yardımlaşır. İhtiyacı varsa fıtır sadakasını ramazan ayında komşusuyla paylaşır. Dolayısıyla bunun Anadolu'nun, Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa otursunlar kendilerini analiz etsinler. Kendileri nerede yaşıyorlar, Türk toplumunu ne kadar tanıyorlar? Bizim yazımızı mahkemeye, yargıya taşımayla ilgili olarak da baksınlar, hukuki olarak ne problem varsa onu taşısınlar. Benim yazımda, bizim genelgemizde hukuka aykırı hiçbir şey yok. Çünkü biz Anayasamıza referansta bulunduk, 1739'a referansta bulunduk. Ancak 168 kişi olduğu iddia edilen kişilerin açıkladığı bildiride, çok ciddi şekilde hukuki problemler var.

Ben diyorum ki yargıya taşıyacağım, 'Burada ne var, niye yargıya taşıyorsunuz?' diyorlar. Ben de diyorum ki kusura bakmayın ama ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak addedilen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman da 'bu küfür değildir, kişilik analizidir...' diyecek bir şeyim yok benim. O metindeki ifadeler bana, Milli Eğitim camiasına, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerir. Bu hakaretten dolayı onların bu ifadelerinin neticesinde toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım."

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki 'Ramazan yardımlaşmadır, dayanışmadır.' O diyor ki 'Ramazan Talibanlaşmadır' Yani bunu nasıl bu şekilde izah edebiliyorlar ben anlamıyorum. Şimdi ramazan etkinliklerine 'Talibanlaşma' diyen bir kişiyi mahkemeye vereceğimiz zaman, 'dava açacağız' dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben diyorum ki 'Ramazan milli kültürün bir parçasıdır.' Onlar diyor ki 'Ramazan etkinliğiyle Trump'ın ipine sarılıyorsunuz.' Arkadaşlar nasıl bir mantık, nasıl bir akıl yürütme ben anlamıyorum. Ben diyorum ki 'Ramazan milli kültürümüzün bir parçasıdır, Türkiye'de dini inanç ve ibadet hürriyetinin bir parçasıdır.' Onlar diyor ki 'Laik anayasal düzene yönelik bir saldırıdır.' Ben anlamıyorum, laikliği mi bilmiyorlar, ramazanı mı bilmiyorlar ya da ikisini de mi bilmiyorlar?

Ben diyorum ki 'Türkiye'de insanların büyük çoğunluğu ramazan ayında heyecan duyuyor, milli kültürün bir parçası olarak kabul ediyor.' Onlar diyor ki 'gerici azınlık'. Şimdi bu kadar insana, yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, ramazan konusunda hassasiyeti bu kadar yoğun yaşayan kişilere 'gerici azınlık' deme cesaretini gösteriyorsa, ben de bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak bunu yargıya taşımakla mükellefim. Bir tek katıldığım cümleleri var 'Laikliği savunmak suç değildir' evet laikliği savunmak suç değildir. Ama topluma dini inançlarından uzaklaşmayı, dini değerlerinden uzaklaşmayı zorla tepeden inmeci bir mantıkla tanımlamaya çalışmak suçtur. Bu suçun cezasını da çekmeleri gerekir."

Milli Eğitim Bakanı Tekin "Külliye'de Ramazan" etkinlik alanını ziyaret etti

Bakan Tekin, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan kitap stantlarını ve atölyeleri ziyaret etti. Tekin, vatandaşlarla bir araya gelerek çocuklarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını kutladı.

Tekin, ramazan ayının Türk kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Ramazan ayı ülkemizde birlik, beraberlik duygularının, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşlik hukukuna riayet etmenin en çok hissedildiği bir dönem. Ramazan ayı iftar sofralarıyla başlayan, sahurla bereketlenen ve gün içerisinde dualarımızla, davranışlarımızla şekillendirdiğimiz güzel bir ay." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında çok yoğun katılımla bu coşkunun yaşandığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu duygularla, bu birliktelik, beraberlik arzusunun, ihtiyaç duyulduğunda arkasına bakmadan ülkesi, milleti, vatanı için fedakarlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için okullarımızda bir dizi etkinlik başlattık, bir genelge ile bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu duygular, bu hisler yaşatıldığı sürece milli birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir."