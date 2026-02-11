Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olarak kaydedilen kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi.

Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Ön lisans programlarında 2020'de yüzde 51,6 olan kadın öğrenci oranı, geçen akademik yılda yüzde 54,4 seviyesine ulaştı.

Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı.

Yüksek lisans programlarında 2020 yılında yüzde 48,2 olan kadın öğrenci oranı, 2025'te yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükseldi. Böylece doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı ilk kez erkekleri geçti.

YÖK tarafından alınan kararla, 2023'ten itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 34 yaş üzeri kadınlara ek kontenjan tanımlanarak pozitif ayrımcılık uygulaması başlatılmıştı.

Düzenlemeyle eğitimlerine çeşitli sebeplerle ara vermek zorunda kalan 34 yaş üstü kadınlara, üniversiteye başlayarak eğitim hayatlarına yeniden yön verme imkanı tanındı.

Kadın akademisyen oranı yüzde 46'ya yükseldi

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 iken, geçen yılın verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı.

Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e, kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e, kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi.

Güncel verilere göre son bir yılda "fırsat eşitliği" alanında 416, "insan hakları" alanında 6 bin 439, "kadın hakları" alanında 1654, "kadına yönelik şiddet" alanında ise 5 bin 384 akademik çalışma gerçekleştirildi.