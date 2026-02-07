Ara transfer sürecinde farklı mevkilerde takıma katkı sunması beklenen oyuncuları kadrosuna katan Van ekibi, transfer döneminin son gününde kaleye takviye yaptı. Geçtiğimiz hafta ikinci kaleci Abdulsamet Damlu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar, oluşan boşluğu SMS Grup Sarıyerspor forması giyen Alperen Uysal ile doldurdu.

“FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILI BİR SEZON DİLİYORUZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK’den yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, kaleci mevkisinde görev yapan Alperen Uysal ile 1,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Alperen Uysal’a Vanspor ailesine hoş geldin diyor; formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.” ifadelerine yer verildi.