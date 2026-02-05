Van spor camiası büyük bir değerini kaybetti. Van’ın amatör spor kulüplerinden Şengençlerspor Kulübü’nün uzun yıllar başkanlığını yapan, 1974 yılında Van Gençlikspor Kulübü ile Şengençlerspor Kulübü’nün birleşmesiyle yeniden kurulan Vanspor Kulübü’nün kurucu ve ilk başkanı olan spor insanı Metin Vangöl hayatını kaybetti.

Van’ın köklü ailelerinden olan Vangöl ailesinin değerli büyüğü, eski müteahhit ve spor camiasının sevilen ismi Metin Vangöl’ün vefatı şehirde derin üzüntüye neden olurken, Vanspor camiasından da peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel de yayımladığı taziye mesajıyla üzüntüsünü dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

“Vanspor’umuzun kurucu ve ilk başkanı, Van sporuna uzun yıllar emek vermiş, spor camiamızın kıymetli büyüğü Metin Vangöl’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vanspor tarihine önemli izler bırakan, kulübümüzün temellerinin atılmasında büyük katkıları olan merhum Metin Vangöl, sadece Vanspor’umuza değil, Van sporuna ve gençliğine adanmış örnek bir spor insanı olarak daima saygıyla anılacaktır. Bu acı kayıp dolayısıyla başta Vangöl ailesi olmak üzere, Vanspor camiamıza, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyor; merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza sabır ve metanet temenni ediyorum.”

Merhum Metin Vangöl’e Allah’tan rahmet; başta Vangöl ailesi olmak üzere Vanspor camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.