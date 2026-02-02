İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü dplasmanda karşılaştığı Bandırma Spor’a yenilirken, maçın sonucundan çok hakem kararları ve Van Spor cephesi tarafından gösterilen tepkiler gündeme geldi.

Müsabakanın ikinci yarısının hemen başlarında yaşanan bir pozisyonda, Vanspor’un golcü futbolcusu Ivan Cedric’in topsuz alanda rakibine yaptığı hareketi kırmızı kartla cezalandıran hakem Raşit Yorgancılar, verdiği kararlarla kırmızı – siyahlı takımın tepkisini çekti.

TEKNİK DİREKTÖR KORKMAZ, TEPKİ GÖSTERDİ

Tartışmalı kararların ardından İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklama yaptı. Korkmaz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem kararlarına dikkat çekti.

“BASİTÇE HAKEM HATASIYLA AÇIKLANAMAZ”

Teknik Patron Korkmaz, açıklamasında, “Ümraniyespor maçında nizami golümüzün iptaliyle başlayan ve bu maçtaki pozisyona kırmızı kart verilmesiyle devam eden süreç, basitçe hakem hatasıyla açıklanamaz. Sorun, sosyolojik temelde incelenmesi gereken derin bir konu olmaya yüz tutmuştur.” dedi.

Osman Zeki Korkmaz ayrıca, kırmızı kart pozisyonunun görüntüsünü paylaşarak, “Bandırma Spor oyuncusunun kendisini yere atması sonucu aleyhimize verilen kırmızı kart pozisyonu”

ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Karşılaşmada yaşanan bu gelişmeler, Vanspor cephesinde hakem yönetimine yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.