Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Van genelinde bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması, Muş, Bitlis ve Hakkari illeri ile Van’ın güney ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta, zaman zaman sert rüzgar şeklinde esmesi de tahminler arasında yer alıyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çeşitli uyarılarda bulundu. Çığ uyarısına ilişkin olarak; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, bir uyarıyı da kuvvetli yağışlar için yaptı. Van’ın Bahçesaray, Çatak, Gürpınar ve Başkale ilçeleri için sarı kod uyarısında bulunuldu. Uyarıda; “Kuvvetli yağışlarla birlikte yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, kar savrulması, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı