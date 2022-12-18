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WanHaber TV
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Vanlılar EYT hakkında ne düşünüyor?
Haber
Vanlılar EYT hakkında ne düşünüyor?

30 Aralık 2022, 15:25
Dededen toruna süren 60 yıllık serüven
Dededen toruna süren 60 yıllık serüven
Vanlılar ekmeğe gelen zamdan şikayetçi
Vanlılar ekmeğe gelen zamdan şikayetçi
Vanlılar yeni asgari ücretten memnun mu?
Vanlılar yeni asgari ücretten memnun mu?
Van'da bitkisel ürünlere rağbet arttı
Van'da bitkisel ürünlere rağbet arttı
Vanlıların yeni yıldan beklentileri ne?
Vanlıların yeni yıldan beklentileri ne?
İpekyolu'ndaki şarj istasyonları beğeni topladı
İpekyolu'ndaki şarj istasyonları beğeni topladı
Vanlıların Ekrem İmamoğlu yorumu
Vanlıların Ekrem İmamoğlu yorumu
Minibüs şoförleri yolculardan şikayetçi
Minibüs şoförleri yolculardan şikayetçi
Van'da hayvancılık durma noktasında
Van'da hayvancılık durma noktasında
Vefatlar
Foto Galeri
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Van'da kar etkili oldu
Haber
Van'da kar etkili oldu

25 Aralık 2022, 12:12
Körzüt Kalesi kalıntısında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettirdiği ikinci tapınak bulundu
Körzüt Kalesi kalıntısında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettirdiği ikinci tapınak bulundu
 Vanspor Lider Buca'yı Devirdi
Vanspor Lider Buca'yı Devirdi
Dağdan kopan kaya parçaları bir aracı pert etti
Dağdan kopan kaya parçaları bir aracı pert etti
Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları
Serik Belediye, Vanspor maçı fotoğrafları
8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı
8. Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı Açıldı
Van'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Van'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Van depreminde son anda kurtulanlar o acı günleri unutamıyor
Van depreminde son anda kurtulanlar o acı günleri unutamıyor
Spor
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Vanspor’da Kurt ve Yıldırgan’ın istifaları kabul edilmedi

Vanspor’da Kurt ve Yıldırgan’ın istifaları kabul edilmedi
TFF'den Vanspor'a Ulusal Lisans

TFF'den Vanspor'a Ulusal Lisans
Vanspor'dan ayrılan Yaser ve Muhsin'in karnesi

Vanspor'dan ayrılan Yaser ve Muhsin'in karnesi
Vanspor, Balıkesirspor'u 3 golle geçti

Vanspor, Balıkesirspor'u 3 golle geçti
İş insanı Veysel Ürüm'den örnek davranış

İş insanı Veysel Ürüm'den örnek davranış
Vanspor Başkanı Kıyak'tan zehir zemberek açıklamalar

Vanspor Başkanı Kıyak'tan zehir zemberek açıklamalar
Vanspor FK iki futbolcu ile yollarını ayırdı

Vanspor FK iki futbolcu ile yollarını ayırdı
Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…
2. Lig Kırmızı Grup 19. Hafta
18.12.2022
Balıkesirspor: 0
Vanspor FK: 3