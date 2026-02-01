Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayak merkezinde yoğunluk yaşanırken, çocuklar aileleriyle birlikte karın ve kayak keyfinin tadını çıkarıyor. Abalı Kayak Merkezi’ne Van’dan olduğu kadar çevre illerden de yoğun ilgi gösteriliyor.

Kayak merkezine gitmek isteyen vatandaşlar, merkezdeki ücretlendirmeleri merak ediyor. Kendi ekipmanlarıyla gelen vatandaşlar kayak merkezine giriş yapabilirken, ekipmanı olmayanlar ise merkezde bulunan işletmelerden ya da özel kuruluşlardan kayak takımı kiralayabiliyor.

Abalı Kayak Merkezi’nde telesiyej ve teleferik ücretleri şöyle:

Birinci etap telesiyej; 1 çıkış: 100 TL, 5 çıkış 500 TL, 10 çıkış 900 TL

İkinci etap teleferik (zirve): 1 çıkış 150 TL, 5 çıkış 750 TL, 10 çıkış 1.400 TL

KAYAK TAKIM ÜCRETLERİ

Merkezde, Abalı Kayak Merkezi’ne ait kayak takımlarının yanı sıra özel işletmelere ait kayak takımlarının kiralanması da yapılabiliyor.

Merkeze ait kayak takımı ücretleri hafta içi ve hafta sonuna göre değişiklik gösterirken, fiyatlar 800 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor. Özel işletmelerde ise kayak takımı kiralama ücretleri 650 TL ile 750 TL arasında.

Ayrıca kayak merkezinde kızak kiralama ücreti 350 TL iken, kayak takımı ve kızak kiralamalarında herhangi bir saat kısıtlaması bulunmuyor. Kızaklar ise tek kişilik ve iki kişilik olarak kiralanabiliyor.

Van’ın Gevaş ilçesinde, Artos Dağı eteklerinde yer alan ve Van’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Abalı Kayak Merkezi, yoğun kar yağışının ardından kayak severleri ağırlamayı sürdürüyor.