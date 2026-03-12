Dün öğle saatlerinde Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Kışla Yolu Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek yaralanmalarla sonuçlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, kavgada ağır yaralanan D.A. isimli kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.