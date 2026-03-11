Edinilen bilgilere göre kaza, öğlen saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli çıkışında meydana geldi. İçerisinde Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ın da bulunduğu otomobil, tünel çıkışında yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü ve yolun kaygan olması nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazada Kaymakam Erdoğan ve yanındakiler yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yoğun tipinin yaşandığı bölgede Kaymakam ve korumaları başka araçla ilçeye giderken, kaza yapan otomobil çekici olay yerinden kaldırıldı.