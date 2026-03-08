28 Şubat’tan bu yana devam eden İran ve Amerika-İsrail savaşının ardından Van’da turizm hareketliliği sınırlı kaldı.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, Van’ın İran’a komşu bir sınır kenti olması nedeniyle ziyaretçilerin tedirginlik yaşadığını ve bu nedenle şehri tercih etmediklerini söyledi.

“İRAN’DAN GELEN İNSANLAR VAR FAKAT…”

Değer, yaptığı açıklamada, “Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan konulardan biri de İran’daki gelişmeler nedeniyle Türkiye’ye, özellikle de Van’a bir göç dalgası olup olmayacağı meselesi. Ancak şu an itibariyle bizim gözlemlediğimiz tablo böyle bir durumun gerçekleşmediği yönünde. Elbette İran’dan gelen insanlar var fakat bu insanlar Van’da kalmayı tercih etmiyorlar.” dedi.

“VAN’I GEÇİŞ NOKTASI OLARAK KULLANIYORLAR”

Van’ın daha çok bir geçiş noktası olarak kullanıldığını ifade eden Değer, Türkiye’de yaşayan İranlılar için doğrudan bulundukları şehirlerden sınır kapısına ulaşım sağlayan transfer hizmetlerinin oluştuğunu da aktardı.

Değer, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Van daha çok bir geçiş noktası olarak kullanılıyor, İran’dan gelen insanlar kısa süreli olarak burada bulunup daha sonra uçakla ya da otobüsle Türkiye’nin batı illerine doğru hareket ediyorlar. Yani Van’da kalıcı bir konaklama ya da uzun süreli bir hareketlilik söz konusu değil. Hatta son dönemde Türkiye’de yaşayan İranlılar için doğrudan bulundukları şehirlerden sınır kapısına kadar ulaşım sağlayan transfer hizmetleri oluştu. Bu nedenle birçok İranlı vatandaş Van’a uğramadan doğrudan sınır kapısına gidip giriş çıkış işlemlerini gerçekleştiriyor.”

“GÖÇ DALGASINDA VAN ÇOK TERCİH EDİLMEZ”

Güvenlik algısının ziyaretçilerin tercihlerini etkilediğine de vurgulayan Değer, “Bunun temel nedenlerinden biri de güvenlik algısı. Van bir sınır şehri olduğu için savaş ortamından kaçan insanların zihninde bazı soru işaretleri oluşuyor. Özellikle bölgede yaşanan gelişmeler, atılan füzeler ve çevre ülkelerde yaşanan gerilimler insanların güvenlik konusunda daha hassas düşünmesine neden oluyor. Örneğin son dönemde Osmanlı bölgesine, Azerbaycan’a ve Nahçıvan’a atılan füzelerden sonra bazı İranlı misafirler Van’ın da sınır hattında yer aldığı için çok güvenli olmadığını düşündüklerini ifade ediyorlar. Elbette biz burada yaşayan insanlar olarak Van’ın güvenli bir şehir olduğunu biliyoruz. Ancak dışarıdan bakıldığında oluşan algı çok farklı olabiliyor. İnsanlar savaş ortamından kaçarken kendilerini en güvenli hissettikleri yerlere gitmek istiyorlar. Bu nedenle olası bir göç dalgasında Van’ın çok tercih edileceğini açıkçası düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.