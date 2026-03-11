Van’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini gösteriyor. Özellikle gece saatlerinde eksi derecelerdeki hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilerken, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kent için iki ayrı uyarıda bulundu.

Özellikle sürücülerin dikkat etmesi gereken buzlanma ve don olayları ile birlikte yüksek kesimlerde de çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi. Van ve bölgede hava sıcaklıkları da mevsim normalleri altında seyrediyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan buzlanma ve don uyarısına ilişkin olarak; “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesi uyarısında da şu ifadelere yer verildi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”