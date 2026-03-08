Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimine giren altın fiyatları, yaz aylarında yoğun düğün sezonunun yaşandığı Van’da evlilik hazırlığı yapan çiftlerin bütçesini zorlayacak.

Van’da kuyumculuk yapan Ömer Faruk Atılgan, düğün sezonu henüz başlamamış olsa da vatandaşların yoğun şekilde altın fiyatlarını sormaya başladığını söyledi.

Düğün sezonunun genellikle bayramdan sonra hareketlendiğini ifade eden Atılgan, altın fiyatlarındaki artışın düğün hazırlığı yapan çiftleri doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Kuyumcu esnafı Atılgan, “Düğün sezonu henüz başlamadı. Bayramdan sonra yavaş yavaş hareketlenmeler olur. İnsanlar şimdiden soruyor, ‘ne zaman gelmeliyiz?’ diye. Fiyatların düşeceği ya da yükseleceği konusunda net bir şey söylemek doğru olmaz tabi, bunu bilemeyiz çünkü” dedi.

Bir düğün için altın masrafının ciddi bir bütçe gerektirdiğini belirten Atılgan, ortalama harcamalara ilişkin de bilgi verdi.

Atılgan, “Evlenmek isteyen bir çiftin ortalama harcaması değişiyor. Setin tamamı; yüzük, alyans, küpe ve bilezik dahil yaklaşık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira civarında. Bu masraf 2–2,5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Tabii bazıları sadece alyans ve yüzük alıyor, bazıları tüm seti almak istiyor; o yüzden rakamlar değişiyor ama genel olarak bu aralıkta düşünmek lazım.” ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde düğün hazırlıklarının da daha temkinli yapılması gerektiğini belirten kuyumcu esnafı, özellikle yaz aylarında evlenmeyi planlayan çiftlerin bütçelerini buna göre planlamasının önem taşıdığını ifade etti.

Evlilik hazırlığı yapan gençler ise özellikle altın fiyatlarının kendilerini ciddi şekilde zorlayacağını dile getiriyor.