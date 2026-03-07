ABD ile İsrail’in İran’a saldırması ile Orta Doğu’da gerilim arttı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile yoğun gemi trafiği oluştu. Enerji tedarikinde sorun yaşanacağına dair endişeler fiyatların yükselmesine neden oluyor.

6 YILIN EN GÜÇLÜ YÜKSELİŞİ

Buna göre, yüzde 8,93 yükselişle 93,04 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Haftalık bazda bakıldığında Brent petrol yüzde 28,37 artışla Nisan 2020’den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yaşadı.

Sert yükselişlerin neticesi olarak ise Türkiye’de akaryakıt fiyatları yükselişe geçti. Enflasyon etkisini azaltmak için ise Hazine eşel mobil sistemini devreye soktu. Böylece, zammın yüzde 75'i ÖTV'den karşılanıyor.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR!

Son olarak ise akaryakıta yeni bir zammın geleceği öğrenildi. Gazeteci Olcak Aydilek'in aktardığına göre, Salı günü itibarıyla akaryakıta zam gelecek.

Aydilek, Salı günü motorine 2,14 TL, benzine 1,54 TL zam beklendiğini duyurdu ve, “Eşel mobil uygulaması gereğince motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılacak” dedi.