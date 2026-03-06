ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalar, akaryakıt fiyatlarında da oynamalara neden oluyor.

Dün zamlanan akaryakıt fiyatlarına, bu gece yarısından itibaren yeni bir zam daha gelecek.

Eşel mobil sistemin de devreye girmesiyle, zammın tamamı pompaya yansıtılmayacak.

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR

Benzine toplamda gelmesi gereken 2,18 TL'lik zammın 1,63 TL'si ÖTV'den karşılanacak.

Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı 55 kuruş olacak.

Motorine toplamda gelmesi gereken 4,55 TL'lik zammın 3,41 TL'si ÖTV'den karşılanacak.

Vatandaşın ödeyeceği net zam miktarı ise 1,14 TL olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.