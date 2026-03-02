Van’da özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımları yapılacak. Alımlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden ilana çıkıldı. Mart ayı itibarıyla kent genelinde 152 açık pozisyon bulunduğu bildirildi.

Van’da faaliyet gösteren firmalar; tekstil, hizmet, lojistik ve farklı sektörlerde personel alımı gerçekleştirecek. İş arayanlar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabiliyor. Bazı iş yerleri ise yüz yüze görüşme yöntemini tercih ediyor.

Firmaların, özellikle Van’da ikamet eden ve ilgili pozisyonlarda tecrübeli adaylara öncelik vereceği belirtildi.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre Van’da alım yapılacak bazı pozisyonlar şöyle:

Mobilya döşeme dikim işçisi, garson, ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi, temizlik görevlisi, reklamcı, gazaltı kaynakçısı (MIG-MAG kaynakçısı), mağaza satış elemanı, hemşire, sigorta memuru, market elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, şoför (yük taşıma), pazarlamacı, teknik servis elemanı, inşaat mühendisi, makine nakışçısı, pres işçisi (küp ve kesme şeker), beden işçisi, akaryakıt satış elemanı (pompacı), ızgara ustası yardımcısı, seyahat acentesi ürün pazarlama sorumlusu, otomotiv hasar danışmanı, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, kesim şefi (tekstil), büro memuru, kasiyer, reyon görevlisi, forklift operatörü, pazarlama ve kontrol işçisi, kaynakçı, danışma memuru, aşçı, oto elektrikçisi, elektrikçi ve ambar depo görevlisi.

Başvurulara ilişkin detaylara ve ilanlara, Türkiye İş Kurumu’nun resmi web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Çok sayıda pozisyon için başvurular “İş Arayan” sayfası üzerinden online olarak alınıyor veya sayfaya düşülen not ile görüşmenin bire bir yapılmasının tercih edildiği bildiriliyor.