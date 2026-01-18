Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü dün deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile golsüz berabere kalarak zorlu maçtan 1 puanla ayrıldı.

Siyah Kırmızılı temsilcimizi uzak deplasmanda taraftarlar yine yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü taraftarları maç boyunca takımına desteğini sürdürdü.

Hem iç sahada hem deplasman maçlarında takımını yalnız bırakmayan taraftarlar, Van Spor’un en önemli motivasyon kaynağını oluşturuyor.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından taraftarlarına teşekkür etti.

Yapılan paylaşımda; "Oynadığımız karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılsak da, Vanspor taraftarı bize yine kendi evimizdeymişiz gibi bir atmosfer yaşattı. İstanbul bize deplasman değil; tribünde ve ekran başında yanımızda olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

