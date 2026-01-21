Gazeteci Nagehan Alçı, Van’da bulunduğu sırada havadaki gerginliğin kar soğuğundan değil, Suriye’deki gelişmelerin yarattığı endişeden kaynaklandığını ifade etti. Kentte bir gün önce sert protestolar yaşandığını ve gözaltılar olduğunu belirten Alçı, bugün ise sokaklarda slogan atan öfke dolu gençlerle karşılaştığını aktardı. “Film tekrar başa sarıyor sanki” sözleriyle duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Paylaşımlarında Nusaybin’deki bayrak provokasyonuna da değinen Alçı, bunun tehlikeli bir sürecin işareti olduğunu savundu. Dem Parti’nin son günlerde kullandığı sert dilin risk taşıdığına dikkat çeken Alçı, yaşanacak olası sonuçların yine Kürtleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Van’da karşılaştığı manzarayı da paylaşan Alçı, öfkeli gençlerin tansiyonunu düşürmenin tüm siyasetçilerin sorumluluğu olduğunu belirterek, aksi halde Ortadoğu’daki yangının herkesi içine çekebileceği uyarısında bulundu.