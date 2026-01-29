Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 286 bin azalışla 2 milyon 736 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,8 puan azalışla yüzde 7,7 oldu.

Böylece işsizlik oranı, verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda yüzde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12, kadınlarda yüzde 18,2 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

İstihdam oranı değişmeyerek 49,1 seviyesinde kaldı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Aralık 2025'te aylık bazda 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin oldu. İstihdam oranı değişmeyerek yüzde 49,1 ile aynı seviyede kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8 iken kadınlarda yüzde 31,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 328 bin kişi azalarak, 35 milyon 421 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azalışla yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin, 2025'in aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak, 43,1 olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aralıkta aylık bazda 0,3 puan azalarak, yüzde 28,6 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.