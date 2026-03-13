Trendyol 1. Lig’de son 8 haftaya girildi. Ligin 30. haftası hem zirvede hem play-off hattında kritik maçlara sahne oldu. Bir yandan düşme potasından uzaklaşmak isteyen takımlar, diğer yandan play-off ve şampiyonluk hesapları derken ligde heyecan tavan yaptı.

VAN SPOR FK PLAY-OFF’UN 4 PUAN GERİSİNDE

İmaj Altyapı Van Spor FK, 30. haftaya girerken play-off potasının 6 puan gerisinde yer alırken, 30. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından play-off potasına bir adım daha yaklaştı. Haftayı galibiyetle kapatan Van temsilcisi, play-off’a gidebilmek için ligi en az 7. sırada tamamlamayı başarabilmeli. Temsilcimiz 30. hafta itibari ile puanını 42’ye yükseltirken 11. sırada bulunuyor. Şuan 7. sırada ise Bandırmaspor 46 puanla yer alıyor. Bu açıdan ligin kalan maçları play-off hesapları yapan takımlar için büyük önem taşıyor.

ZİRVEDE PUANLAR ÇOK YAKIN

Ligin zirvesinde de büyük çekişme yaşanıyor. Haftaya lider giren Erzurumspor FK uzun bir aranın ardından deplasmanda Eminevim Ümraniyespor’a 3 – 1 mağlup oldu. Esenler Erokspor ise sahasında Bandırma Spor ile berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Bu maçlar sonucunda Esenler Erokspor ve Erzurumspor 63’er puanla zirveyi paylaşırken, haftayı 3 puanla kapatan Amed Sportif Faaliyetler ise 61 puanla zirve takibini 3. sıradan sürdürdü.

Ligde haftanın maçları ve puan durumu şu şekilde;

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 1 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Serik Spor Futbol A.Ş. 3 - 4 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 3 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

İstanbulspor A.Ş. 0 - 4 Amed Sportif Faaliyetler

Atakaş Hatayspor 1 - 2 Özbelsan Sivasspor

Eminevim Ümraniyespor 3 - 1 Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Sakaryaspor A.Ş.

Alagöz Holding Iğdır FK 2 - 3 Sipay Bodrum FK

Boluspor 1 - 2 Arca Çorum FK

Esenler Erokspor 1 - 1 Bandırma Spor