Vanspor U19 takımının yer aldığı 10. Grup’ta 17. hafta heyecanı yaşanacak. Bugün (25 Mart Çarşamba) oynanacak 3 karşılaşma ile hafta tamamlanacak.

Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Cınegöl Ağrı 1970 Spor Kulübü’nü ağırlayacak. Muratspor sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK ise sahasında Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor ile karşı karşıya gelecek.

Gelişim Ligi U19 karşılaşmaları saat 13.00’te başlayacak. Van ekibi sahasında galibiyet için ter dökecek.

VANSPOR 2. SIRADA YER ALIYOR

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK U19 Takımı, ligde oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Rakip Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 5. sırada bulunuyor.

AYNI RAKİP 3 MAÇ, 3 GALİBİYET

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bu sezon Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor ile oynadığı 3 karşılaşmanın tamamını kazandı. Van ekibi, ilk maçta 1-0, ikinci maçta 4-1 ve üçüncü karşılaşmada ise 4-2’lik skorlarla galip gelmeyi başardı. Bu maçlarda kırmızı-siyahlı ekip 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

KARŞILAŞMA BUGÜN OYNANACAK

İmaj Altyapı Van Spor FK U19 ile Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor U19 arasında oynanacak karşılaşma, bugün saat 13.00’te İpekyolu Gençlik Sahası’nda oynanacak.

Mücadelede hakem Furkan Hakkı Kütükoğlu düdük çalacak. Kütükoğlu’nun yardımcılıklarını Hazar Erdoğan ile Helin Abi yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Haydar Karabulut olacak. Karşılaşmanın gözlemcisi ise Abdulgaffar Ertuş olacak.

10. GRUP’TA GÜNCEL PUAN DURUMU

1- Erzurumspor FK – 37 puan

2- İmaj Altyapı Van Spor FK – 34 puan

3- Alagöz Holding Iğdır FK – 33 puan

4- Muratspor – 13 puan

5- Tatvan Yeni İdmanyurdu Spor – 10 puan

6- Cınegöl Ağrı 1970 Spor Kulübü – 5 puan