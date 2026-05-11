Bu sezon, çeyrek asrın ardından yeniden 1. Lig’de mücadele eden kırmızı-siyahlı Van ekibi, sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Ligin bitimine haftalar kala ligde kalmayı garantileyen Vanspor FK, sezonu 49 puanla 14. sırada tamamladı.

Kulüpte gözler şimdi 1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek kongreye çevrilirken, kongrenin ardından yeni sezon planlamalarının yapılması bekleniyor.

4 TAKIM KÜMEYE DÜŞTÜ 4 TAKIM İSE 1. LİGE YÜKSELDİ

TFF’nin aldığı karar doğrultusunda bu sezon Trendyol 1. Lig’den 4 takım küme düşerken, 2. Lig’den de 4 takım bir üst lige yükseldi.

İKİ GRUBUN ŞAMPİYONU DİREK ÜST LİGE ÇIKTI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu 83 puanla lider tamamlayan Batman Petrol Spor A.Ş. ile Kırmızı Grup’ta 80 puanla şampiyon olan Bursaspor, Trendyol 1. Lig’e direkt yükselen iki takım olmuştu.

Play-off mücadelelerinde ise Kırmızı Grup finalinde rakibi Muş Spor Kulübü’nü mağlup eden Mardin 1969 Spor, 1. Lig’e yükselen üçüncü takım oldu.

Dün oynanan Beyaz Grup play-off final karşılaşmasında ise Muğlaspor Kulübü ile Seza Çimento Elazığspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları eşitlikle tamamlanan mücadelede Muğlaspor Kulübü, penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselen son takım olmayı başardı.

Trendyol 1. Lig’e yükselen 4 takım

1-Batman Petrol Spor A.Ş

2-Bursaspor

3-Mardin 1969 Spor

4-Muğlaspor Kulübü

Trendyol 1. Lig’den 2. Lige düşen 4 takım

Trendyol 1. Lig’den küme düşen takımlar ise geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti. Serik Spor Futbol A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor A.Ş. gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig’den düşen 4 takım

1-Serik Spor Futbol A.Ş

2-Sakaryaspor A.Ş

3-Atakaş Hatayspor

4-Adana Demirspor A.Ş

SÜPER LİG’DEN 1. LİG’E DÜŞECEK SON TAKIM BELLİ OLACAK

Bu arada Süper Lig’den 1. Lig’e düşecek takımlar ise önümüzdeki hafta oynanacak son karşılaşmaların ardından netlik kazanacak. Şu ana kadar Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un küme düşmesi kesinleşirken, son düşecek takım ise hafta sonunda oynanacak maçların ardından belli olacak.

Böylece Vanspor FK’nın 2026-2027 sezonundaki rakipleri de netleşmiş olacak.