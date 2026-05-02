Van ekibi, Trendyol 1. Lig 38. hafta son maçında deplasmanda Hatay ekibine 3-1 mağlup olarak sezonu kapattı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanmayacağını dile getirerek ayrılık kararı aldığını aktardı.

“SÖZLEŞMEMDE YER ALAN OPSİYON HAKKIMI KULLANMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Teknik Direktör Korkmaz yaptığı açıklamada, “Bugünkü maç özelinde değil, aslında bu açıklamayı yapmak için ligin bitmesini bekliyordum. Bildiğiniz gibi kulübümüz 1 Haziran'da yapılmak üzere seçimli genel kurul kararı aldı. Bugünkü maç itibarıyla sözleşmemde yer alan opsiyon maddesi gereği mukavelem otomatik olarak önümüzdeki sezon da devam etme hakkına sahip. Ancak ben, kulübümüzün seçim sürecinde yeni oluşacak yönetimin daha sağlıklı, daha özgür ve kendi planlamasına uygun kararlar verebilmesi adına bu opsiyon hakkımı kullanmayı düşünmüyorum.” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Emeği geçenlere teşekkür eden Osman Zeki Korkmaz, “Bu süreçte birlikte çalıştığımız kulübümüzün tüm emekçi arkadaşlarına, başkanımıza, yönetim kurulumuza ve her türlü zorluğa rağmen sahada önemli bir karakter ortaya koyan futbolcu grubumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vanspor'un önünü açmak ve seçim sürecinin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sunmak adına sözleşmemdeki opsiyon maddesini kullanmayı düşünmediğimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.