Saray ilçesi Kazım Paşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy, sabah saatlerinde ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken, A.Ö.’nün Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi ise devam ediyor.

Saray Belediyesi bünyesinde çalışan bir personelin gözaltına alındığı ve İçişleri Bakanlığının müfettiş görevlendirdiği köpek dehşetinin yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşanan dehşet anı saniye saniye görüntülere yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Saray ilçesinde 2025 yılında toplam 432, 2026 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ise toplam 145 köpeğin toplatıldığı bildirildi.