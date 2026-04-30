Van’da berber ücretlerine zam yapıldı. Zam oranı yüzde 18 olarak uygulandı. Artan maliyetlerin zammı kaçınılmaz hale getirdiğini belirten Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Barış Işık, “Kiralar, elektrik, doğalgaz ve kullandığımız malzemelere sürekli zam geliyor. Bu nedenle fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık.” dedi.

Van Berberler ve Kuaförler Odası tarafından belirlenen 2026 yılı yeni tarifesi üyelerle paylaşılırken, son zammın Mart 2025’te yapıldığı hatırlatıldı. Girdi maliyetlerindeki artışın ardından kentte berber ve kuaför ücretleri yeniden düzenlendi.

2025 tarifesine göre saç tıraşı 300 TL’den 355 TL’ye, sakal kesimi 150 TL’den 175 TL’ye, çocuk tıraşı ise 200 TL’den 235 TL’ye yükseldi.

Yeni tarife listesine göre güncel fiyatlar ise şöyle:

-Saç kesimi: 355 TL

-Sakal kesimi (ustura): 175 TL

-Saç + sakal + yıkama: 620 TL

-Saç kesimi ve yıkama: 440 TL

-Çocuk tıraşı: 235 TL

-Fön: 200 TL

EKSTRA HİZMETLER

-Sakala şekil verme: 175 TL

-Buhar ve kompres: 175 TL

-Saç boyama: 880 TL

-Sakal boyama: 530 TL

-Damat tıraşı (tek gün): 3.550 TL

-Maske: 140 TL

-Keratin bakımı (kısa saç): 1.200 TL

Berberler ve Kuaförler Odası, zamlı tarifenin yürürlüğe girdiğini ve bundan sonraki süreçte tüm işlemlerin yeni fiyat listesi üzerinden yapılacağını duyurdu.