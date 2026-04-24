AK Parti Van İl Başkanlığı, mevcut yürütme kurulunda radikal bir değişikliğe giderek teşkilat yapısını yeniden şekillendirdi. Birçok kritik ismin görevden alındığı yeni listede, denge siyaseti ve saha tecrübesi ön plana çıkıyor.

Teşkilatta "Aslan Yılmaz" Sürprizi

Revizyonun en çok konuşulan başlığı, uzun süredir Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Aslan Yılmaz’ın yeni listede yer almaması oldu. Yerel siyaset çevrelerinde "pasifize edilme" olarak yorumlanan bu hamle, genel merkezin ve il yönetiminin teşkilat yapısında yeni bir strateji izleyeceğinin en somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Teşkilatın Başına STK Kökenli İsim: Abdurrahman Eren

Aslan Yılmaz’dan boşalan kritik koltuğa, kentin tanınmış simalarından Abdurrahman Eren getirildi. Geçmiş dönem MÜSİAD Van Şube Başkanlığı görevini yürüten ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarında aktif rol üstlenen Eren’in, teşkilat ile iş dünyası ve STK’lar arasındaki köprüyü güçlendirmesi bekleniyor.

Başkan Vekilliği Kerem Baynal’a Emanet

Yönetimin tepe noktasında da önemli bir görevlendirme yapıldı. Geçmiş dönemde Edremit ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan, yerel yönetim mekanizmalarına hakimiyetiyle bilinen Kerem Baynal, İl Başkan Vekilliği (Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı) görevine getirildi. Baynal’ın bu görevi, yerel seçimler ve siyasi süreçler öncesi "tecrübe odaklı" bir hamle olarak nitelendirildi.

İstikrarını Koruyan İsimler

Yönetimdeki geniş çaplı değişime rağmen, bazı isimler güven tazeleyerek yerini korudu. Samet Şengüler, Cihat Demir, Kemal Demir ve Namet Yıldız, yeni yürütme kurulunda da görevlerine devam ederek yönetimdeki "devamlılık" unsurunu temsil eden isimler oldu.

Kesintisiz Çalışma Mesajı

İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, değişim bir bayrak yarışı olarak tanımlanırken; "Yeni Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denilerek, yaklaşan siyasi süreçler öncesi sahadaki aktif yapının korunacağı vurgulandı.

AK Parti Van İl Başkanlığı Yeni Yürütme Kurulu Listesi

İsim Soyisim Görevi / Ünvanı Kerem Baynal Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı Abdurrahman Eren Teşkilat Başkanı Samet Şengüler Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Demirkıran Tanıtım Medya Başkanı Nurullah Aslan Dış İlişkiler Başkanı Hidayet Kişi Sosyal Politikalar Başkanı Taha Güngör Yerel Yönetimler Başkanı Kamuran Ateş Ekonomi İşleri Başkanı Haydar Erdurun Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı Namet Yıldız İdari ve Mali İşler Başkanı Osman Kızılban Arge Başkanı Cihat Demir İnsan Hakları Başkanı Sıtkı Bayram Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Abdulkerim İnce Bilgi İletişim Başkanı Aykut Balandi İl Sekreteri Kemal Demir Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Gülsüm Buzkan Sağlık Politikaları Başkanı Şevket Yaşin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı