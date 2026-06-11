DEVA Partisi heyeti Van’a geldi. Kentin sorunlarını yerinde inceleyen heyet, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Van İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Türkmen, Van'ın Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, yıllardır biriken sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

SÖNMEZ, “VAN’IN PEK ÇOK SORUNU BULUNUYOR”

Toplantıda ilk olarak konuşan DEVA Partisi Van İl Başkanı Ahmet Sönmez, Van'ın birçok kronik sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, yeni il binasında ilk basın toplantısını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Van'ın sorunlarını daha sık gündeme taşıyacaklarını ifade eden Sönmez, çevre yolu, stadyum projesi, trafik ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

“SORUNLAR KRONİKLEŞMİŞ DURUMDA”

Van'ın temel sorunlarının yıllardır çözülemediğini belirten Sönmez, özellikle 2011 yılından bu yana tamamlanamayan Van Çevre Yolu projesinin önemli bir problem olduğunu kaydetti. Bahçesaray yolundaki sıkıntılara da değinen Sönmez, kentte trafik probleminin giderek arttığını belirterek, ekonomik sorunların da vatandaşları ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.

TÜRKMEN, “VAN BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP”

DEVA Partisi Genel Sekreteri ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Türkmen de, DEVA Partisi olarak 81 ilde saha çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "DEVA Yolu" programları kapsamında Van'da bulunduklarını söyledi.

Van'ın tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Türkmen, “Van gerçekten potansiyeli büyük bir şehir. Buradaki sorunları yerinde inceleyerek çözüm önerilerimizi geliştirmeye çalışacağız. Amacımız Van'a katkı sunmaktır.” dedi.

İRVEN, “VAN’IN SORUNLARINI YAKINDAN BİLİYORUZ”

DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Erkan İrven ise, Van'ın sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, kentte çevre yolu, Bahçesaray yolu, işsizlik, ekonomi ve belediyecilik alanlarında önemli sorunlar bulunduğunu söyledi. Bu sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden İrven, konuyu her platformda gündeme getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Van Çevre Yolu'nun yıllardır tamamlanamadığını dile getiren İrven, Bahçesaray yolunun da kentin önemli sorunları arasında yer aldığını belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Muradiye'nin sulama, Erciş'in temizlik ve Van merkezin toz ile altyapı sorunları çözüm bekliyor. Yöneticilerin bu anlamda daha fazla sahaya çıkması gerekiyor.” dedi.

Basın toplantısı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.