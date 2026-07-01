Van bu yıl 3. Kez önemli bir festivale ev sahipliği yapacak. Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konserlerden sergilere, tiyatrolardan çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda program ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında kent genelinde konser, tiyatro, sergi, söyleşi ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Van’ın çeşitli noktalarına festival tanıtım afişleri asılırken, bir yandan da konser alanı ile sergi ve etkinlik alanlarında altyapı hazırlıkları devam ediyor.

SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Festival kapsamındaki halk konserleri, Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda gerçekleştirilecek. Konser programına göre 11 Temmuz’da Buray, 12 Temmuz’da Haluk Levent, 13 Temmuz’da Sefo, 14 Temmuz’da Simge, 16 Temmuz’da Fatma Turgut, 17 Temmuz’da Murat Boz, 18 Temmuz’da Sagopa Kajmer ve 19 Temmuz’da Bayhan sahne alacak.

Festival süresince çocuklara yönelik özel alanlar da kurulacak; ayrıca ücretsiz boyama ve zanaat atölyeleri ile farklı saatlerde çocuk tiyatroları ve illüzyon gösterileri düzenlenecek.

Sanatseverler için ise Van’ın tarihi ve modern mekanlarında yerel ve ulusal sanatçıların eserleri sergilenecek. Program kapsamında dijital sanat enstalasyonları, geleneksel sanat sergileri ile fotoğraf galerileri ziyaretçilere açık olacak.

Festival çerçevesinde ayrıca edebiyat, tarih ve sahne sanatlarına yönelik söyleşi ve tiyatro programları da gerçekleştirilecek. Kültür söyleşilerinde yazarlar ve tarihçiler Van’ın kültürel geçmişi üzerine değerlendirmelerde bulunacak, yetişkin tiyatroları ise kentteki kültür merkezlerinde sahnelenecek. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açık olarak Van genelinde eş zamanlı düzenlenecek FotoMaraton Van etkinliğinde ise temalar anlık olarak açıklanacak.

Bu yıl Van’da üçüncü kez gerçekleştirilecek festival, Türkiye genelinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 10’uncu durağı olarak takvimde yer alıyor. Van’da ilk festival ise 2024 yılında düzenlenmişti.

Festival için hazırlıklar sürerken kentin birçok noktasına da tanıtım afişleri asılmaya başlandı.