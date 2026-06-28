Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı doğum verilerine göre, Türkiye genelinde 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da 17 bin 620 canlı doğum kaydedildi. Ülke genelinde bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı 2025 yılında binde 7,8 olurken, Van’da bu oran binde 10,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2025 yılında bebek ölümleri, toplam ölümlerin yaklaşık yüzde 1,4’ünü oluştururken; Van’da aynı dönemde bebek ölümlerinin toplam ölümler içindeki payı yaklaşık yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 2025 yılında bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 olarak kaydedildi. Aynı dönemde bebek ölüm hızı ise binde 7,8 oldu.

Van’da 2025 yılında kaba ölüm hızı binde 3,1 ile Türkiye genelinde en düşük kaba ölüm hızına sahip üçüncü il olurken, aynı dönemde bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı ise binde 10,8 olarak kaydedildi.

Van, Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl bebek ölüm hızının en yüksek olduğu altıncı il oldu. İlk sırada binde 13,7 ile Şanlıurfa yer alırken, Sinop ve Gaziantep binde 12,9 ile ikinci sırayı paylaştı. Hakkari binde 11,9 ile üçüncü, Iğdır binde 11,2 ile dördüncü, Siirt ise binde 11,0 ile beşinci sırada yer aldı. Van ve Kilis ise binde 10,8 ile altıncı sırayı paylaştı.