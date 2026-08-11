15 Ağustos 2026 ile 14 Ağustos 2029 tarihleri arasını kapsayan üç yıllık sözleşmeye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Vakıflar Bankası adına ise Van Bölge Müdürü Sinan Öcal imza attı.



İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Türkiye Vakıflar Bankası ile üç yıllık maaş protokolünün yenilendiğini ifade etti.

Anlaşma kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde görev yapan beş binin üzerindeki çalışana 101 bin TL tutarında katkı payı sağlanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Şevli, bankanın kampüs içerisindeki şubesinin de üç yıl daha hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

Merkez yerleşkenin şehir merkezine olan uzaklığı göz önüne alındığında, personele yönelik bankacılık hizmetlerinin kampüs içerisinde kesintisiz sürdürülmesinin önemini vurgulayan Rektör Şevli, "Türkiye genelinde yapılan promosyon ihalelerinde güzel bir neticeyle imza atılmasını sağlayan ve süreçte emeği olan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı. Sürece katkı sunan Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğüne ve kampüs içi şube müdürlüğüne teşekkürlerini ileten Şevli, kurum maaş ödeme protokolünün her iki kurum için hayırlı olması temennisinde bulundu.





Türkiye Vakıflar Bankası Van Bölge Müdürü Sinan Öcal ise ülkenin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile olan protokolü üç yıl daha sürdürmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi. Sürece katkı sağlayanlara teşekkür eden Öcal, kurumlar arası iş birliğinin uzun ömürlü olmasını dilediğini vurguladı.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gerçekleştirilen imza törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez'in yanı sıra Türkiye Vakıflar Bankası Merkez Şube Müdürü Ertuğrul Sezgin, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Eyüp Ensari Eroğlu ve banka yetkilileri katıldı.