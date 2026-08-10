Türkiye'nin farklı şehirlerinden yola çıkan kelebek araştırmacıları ve doğa fotoğrafçıları, bölgenin nadir kelebek türlerini kayıt altına almak ve fotoğraflamak amacıyla yaklaşık 2 bin kilometre katetti.

Van Gölü Havzası'nın barındırdığı mikroklima alanları ve zengin florası, Türkiye'de görülen kelebek türlerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor. Bölgeye gelen doğa tutkunları, günlerce süren arazi çalışmalarında zorlu coğrafi şartlara rağmen binbir renkli kelebeklerin peşine düştü.

Özel ekipmanlarıyla sabahın erken saatlerinden itibaren kırsal alanlarda gözlem yapan fotoğrafçılar, hem nesli tehlike altında olan türleri belgeledi hem de kentin doğa turizmine katkı sunacak görsel bir arşiv oluşturdu.

Uzak yoldan gelen fotoğrafçılar, Van'ın eşsiz doğasının ve kelebek popülasyonunun bu denli korunmuş olmasından büyük heyecan duyduklarını belirterek, havzanın biyoçeşitlilik açısından uluslararası ölçekte korunması ve tanıtılması gerektiğine dikkat çekti. Elde edilen fotoğrafların ve gözlem verilerinin önümüzdeki dönemde düzenlenecek sergi ve doğa koruma projelerinde yer alması planlanıyor.

"Van havzası kelebek gözlemciliği açısından çok önemli bir yed"

Siirt'ten geldiğini ifade eden Nihat Kaymaz, "Siirt'ten Van'a geldim. Kelebek gözlemciliği yapıyoruz. Şu anda çok değerli kelebekler var. Onların görüntüsünü almak için sadece fotoğraflarını çekmek için arkadaşlarımızla birlikte Geldik. 3 arkadaşım İstanbul'dan geldi. Şu an Güzeldere bölgesindeyiz.

Güzeldere'de Hazar Piri Reis ile İran Ateşi'ni arıyoruz. Çok değerli kelebekler. Van havzası kelebek gözlemciliği açısından çok önemli bir yer. Habitatı olsun, florası olsun, faunası olsun. Kelebek gözlemciliği için muhteşem bir yer. Her yıl arkadaşlarım Türkiye'nin çeşitli illerinden Van'a bu kelebeklerin fotoğrafını çekmek için gelirler. Ben de onlara eşlik ederim. Hem kelebek fotoğrafı çekerim hemde onlara rehberlik ederim" dedi.

İstanbul'dan geldiğini ifade eden Kadir Özakkü, "Arkadaşlarımla İstanbul'dan geldik. Van ve Hakkari kelebek çeşitliliği açısından çok zengin. Van'a daha önce de gelmiştik. Bu gelişimizde Hazar Piri Reis'ini aramak için Güzeldere bölgesinde zirve yaptık. Hava çok rüzgarlıydı.

Ama onun yanında Yalancıcadıları, Dağ Yalancıcadısı olsun diğer Yalancıcadıları çektik, kaydını aldık. Bir diğer aradığımız tür de İran Ateşi'ydi. Dağ Ateşi çok yoğun olmasına rağmen İran Ateşi'ne rastlayamadık. Geçen seneki kayıtları baz alarak geldik. Ancak denk gelmedik. Yarın yine şansımızı deneyeceğiz. Hem Hazar Piri Reis için hem de İran Ateşi için" dedi.

"Doğayı kirletmeyelim"

Kirliliğe değinen Özakkü, "Burada çeşitlilik çok fazla, doğa harika. Ancak yol kenarlarında görüyoruz ki hep atık. Yani araçlardan atılmış plastik şişe. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yaya bile olsan cebimize koymamız lazım. Doğaya bırakmamız lazım.

Çok önemli. Böyle harika bir tabiatı bizim gözümüz gibi korumamız lazım. Yani ki geçen sene sırf bu İran Ateşi'ni çekmek için Avrupa'dan bu işle ilgili insanlar gelmiş. Sırf İran Ateşi'ni çekmek için. Ama bu sene denk gelmedik. Bakalım, İnşallah yarını var. bir sonraki günü var. Bulmadan gitmeyeceğiz" dedi.

"Van kelebek çeşitliliği ve yoğunluğu açısından son derece önemli"

Kelebekleri çekmek için İstanbul'dan geldiğini ifade eden Fuat Gülseren, "Van'da kelebek fotoğrafları çekmek istiyoruz. Gözlem yapmak istiyoruz. Van kelebek çeşitliliği ve yoğunluğu açısından son derece önemli kentlerimizden birisi. Van doğası çok güzel. Hala bozulmamış çok yer var.

Roz'un çok gözlü mavisi veya işte İran Ateşi kelebeği çok, endemik ve nadir türler var. Biz de bu Van'ın doğasından kaynaklanan bu güzellikleri görmek istiyoruz. İşimizi gücümüzü bakıp buraya geldik. Doğada gözlem yapmak istiyoruz. Sıcak ve hava şartları bunlar açıkçası bizi çok fazla zorlamıyor. Esas bizi mutlu eden şey burada birlikte, doğanın içerisinde olmak. Bu bir tutku. Van'ın, değerli kelebeklerini çekmek istiyoruz. Bizim gibi doğa severleri de Van'a bekliyoruz" dedi.