Milyonlarca öğrenci, YKS sınavında ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 21 Temmuz'da açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

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BUGÜN SONA ERİYOR

Tercih işlemleri ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor.

Adaylar, tercih işlemlerini bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

DİKKATLİ YAPILMASI GEREKİYOR

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

Kaynak: AA