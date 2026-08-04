İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Van Bölge Müdürlüğü, Alipaşa Mahallesi İskele Caddesi'nde bulunan hizmet binasında görevlendirilmek üzere 8 sürücü hizmet alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda, “İller Bankası AŞ Van Bölge Müdürlüğü Sürücü Hizmet Alım İşi hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin tamamlanmasının ardından işe başlama tarihi 1 Eylül 2026, işin bitiş tarihi ise 31 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

İhaleye katılacak firmalardan şu belgeler istenecek:

-Teklif mektubu,

-Tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat belgesi,

-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

-İhaleye teklif verecek firmaların EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunlu olacak.

-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu, ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

2 yıllık süreyi kapsayan 8 kişilik sürücü hizmet alımı ihalesi, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.00'te İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.