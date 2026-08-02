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Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar da özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Van Kalesi'nde kayalık ve sarp bölgelere çıkılmaması konusunda uyardı.

Güvenli şekilde bulundukları noktadan indirilen iki çocuk, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenmesinin ardından ailelerine teslim edildi.

Van Kalesi'nde gezmek için kayalık alana çıkan iki erkek çocuk, dönüş yolunda mahsur kaldı.

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