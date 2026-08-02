Van Kalesi'nde gezmek için kayalık alana çıkan iki erkek çocuk, dönüş yolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu arazide gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonuyla çocuklara ulaştı.
Güvenli şekilde bulundukları noktadan indirilen iki çocuk, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenmesinin ardından ailelerine teslim edildi.
Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar da özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Van Kalesi'nde kayalık ve sarp bölgelere çıkılmaması konusunda uyardı.
Kaynak: Necat Teyfun