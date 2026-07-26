Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'da yönetimi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kulübe gönderilen resmi tebligatta, Kulüp Başkanı Şahin Aslan ile birlikte 5 yöneticinin Spor Kanunu kapsamında yöneticilik yapamayacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Vanspor FK'ya ilettiği resmi tebligata göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Kulüp Başkanı Şahin Aslan ile yöneticiler Murat Antika, Fatih Işık, Sinan Baran, Şaban Güneş ve İbrahim Yeşil'in kulüpte yöneticilik yapamayacağı bilgisi kulübe resmen ulaştırıldı.

Kararın kulübe tebliğ edilmesiyle birlikte Vanspor FK yönetiminde nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu. Söz konusu isimlerin görevlerine ilişkin sürecin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı doğrultusunda yürütüleceği öğrenildi.

Öte yandan, alınan kararın ardından kulüp yönetiminden veya Başkan Şahin Aslan'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kararın Vanspor'un yeni sezon hazırlıkları ve yönetim yapısını nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.