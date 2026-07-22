Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'a kazandırılacak Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi için hazırlanan protokolü imzaladı.

Projenin yapım ihalesinin ise ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi projesi için protokolün imzalandığını duyurdu.

Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da "Hayırlı olsun" temennisiyle protokolü imzaladığını belirterek, böylece kentin spor altyapısını güçlendirecek dev yatırımın resmi sürecinin başladığını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ile Kayhan Türkmenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun, Spor Yatırımları Genel Müdürü ve bakanlık bürokratları katıldı.

Yaklaşık 15 bin oturma ve 20 bin toplam seyirci kapasitesine göre tasarlanan Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi'nin yapım ihalesinin ağustos ayında yapılması planlanıyor. İhale süreci ise Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yürütülecek.

SADECE STADYUM DEĞİL, YAŞAM MERKEZİ OLACAK

Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi, yalnızca futbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak bir spor tesisi olarak değil, kentin sosyal, ekonomik ve kamusal yaşamına sürekli katkı sunacak çok amaçlı bir yaşam merkezi olarak planlandı.

Yaklaşık 15 bin oturma kapasitesine sahip olacak proje, şehir merkezine yakın konumu, ana ulaşım ağlarına kolay erişimi ve 1.500 araç kapasiteli kapalı otoparkıyla hem maç günlerinde hem de günlük yaşamda vatandaşlara konforlu kullanım imkanı sunacak.

YILIN HER GÜNÜ YAŞAYAN KOMPLEKS

Projenin temel hedeflerinden biri, stadyumların yalnızca maç günlerinde kullanılan yapılar olmasının önüne geçmek. Bu kapsamda stadyumun alt bölümlerinde mağazalar, kafeteryalar, restoranlar, sosyal yaşam alanları ve çeşitli ticari birimler yer alacak. Böylece kompleksin, karşılaşmaların olmadığı günlerde de kent sakinleri tarafından aktif olarak kullanılması amaçlanıyor.

Kompleks bünyesinde yer alacak antrenman salonları ve spor alanlarıyla profesyonel spor faaliyetleri desteklenirken, çocuklar, gençler ve farklı yaş gruplarındaki vatandaşların da sporla iç içe bir yaşam sürmesi hedefleniyor. Kapalı otoparkın yapı altında planlanmasıyla yüzeyde yayalara ayrılmış geniş kamusal alanlar oluşturulacak.

AÇIK SOKAK KONSEPTİYLE YENİ KENT ODAĞI

Stadyumun yanında inşa edilecek iki ofis kulesi de projeye farklı bir kimlik kazandıracak. Ofis blokları arasında oluşturulacak açık sokak konsepti; kafeler, restoranlar, açık oturma alanları ve ticari işletmelerle desteklenerek günün her saatinde canlı bir kent yaşamı oluşturacak.

Kapalı alışveriş merkezi anlayışından farklı olarak tasarlanan alanın, kentle bütünleşen, açık, erişilebilir ve kamusal yaşamı destekleyen bir sosyal merkez olması hedefleniyor.

Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi; spor, ticaret, çalışma hayatı, yeme-içme, sosyalleşme ve kamusal yaşamı bir araya getiren karma kullanımlı örnek bir şehircilik projesi olarak hayata geçirilecek. Projenin temel amacı ise yalnızca maç günlerinde kullanılan bir stadyum inşa etmek değil; haftanın yedi günü yaşayan, Van ekonomisine katkı sağlayan, sosyal hayatı canlandıran ve kentin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen modern bir yaşam merkezi oluşturmak.