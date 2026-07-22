Destek kapsamında kaliteli sertifikalı tohumlar kilogramı 10 TL'den üreticilere verilecek. Van'da tarla tarımının temelini oluşturan buğday ve arpa üretiminin artırılması hedefleniyor.

Van'da 2026 üretim sezonu öncesinde çiftçilere yönelik önemli bir destek programı hayata geçiriliyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, sertifikalı arpa ve buğday tohumu yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılacak.

Tarımsal üretimin artırılması, verimliliğin yükseltilmesi ve kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak destek kapsamında, çiftçiler sertifikalı arpa ve buğday tohumunu kilogramı 10 TL bedelle temin edebilecek.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURULAR YAPILACAK

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Sertifikalı arpa ve buğday tohumu almak isteyen çiftçilerimiz için yüzde 75 hibeli tohum desteği vardır. Kilogram başına 10 TL bedelle tohum almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun.” ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR 28 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin, 28 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruların ardından belirlenen kriterler doğrultusunda sertifikalı arpa ve buğday tohumları üreticilere dağıtılacak.