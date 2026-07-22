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İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılaması için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 ACY 620 plakalı Pegueot marka otomobil ile İran plakalı 99 AR 309 plakalı Chery Tıggo marka otomobillerin çarpması sonucu meydana gelen trafik azasında 2 kişi hafif yaralandı.

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