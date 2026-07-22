Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, yaklaşık bir ay sürecek kamp programının ikinci etabına yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, fiziksel ve taktik çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Van Spor FK'da transfer çalışmaları sürerken, şu ana kadar yalnızca 3 transfer kamuoyuna duyuruldu. Yeni sezon öncesinde taraftarların merakla beklediği stat ve tesislerle ilgili ise belirsizlik devam ediyor.

STAT BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Mevcut Van Atatürk Şehir Stadı'nın yıkılarak yerine yeni bir stat yapılacağı açıklanmasına rağmen, ligin başlamasına kısa bir süre kala konuya ilişkin resmi bir gelişme paylaşılmış değil.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Van Spor FK tarafından kamp çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Takımımız, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Erzurum'da tamamladığı ilk etap kamp çalışmalarının ardından, ikinci etap kamp programına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik heyetimiz yönetiminde yapılan ilk antrenmanda futbolcularımız, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.” ifadelerine yer verildi.