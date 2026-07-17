Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz hafta Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirilmiş, temsilcimiz Van Spor FK'nin ilk hafta rakibinin Kayserispor olduğu belirlenmişti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte kamp çalışmaları, transfer görüşmeleri ve sponsorluk çalışmaları devam ediyor.

STAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Vanspor'da yeni sezon öncesinde en önemli gündem maddelerinden biri ise stat konusu olmaya devam ediyor. Van Atatürk Şehir Stadı'nın yıkılarak yerine yeni bir stat yapılması planlanırken, şu ana kadar stadın ne zaman yıkılacağı ve yeni sezonda Vanspor'un iç saha maçlarını hangi statta oynayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle TFF'nin açıkladığı ilk hafta programında Van Spor FK-Kayserispor karşılaşmasının oynanacağı stat bilgisine de yer verilmedi.

VANSPOR, KAYSERİSPOR'U AĞIRLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Van Spor FK, sezonun ilk haftasında 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30'da Kayserispor'u konuk edecek.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

7 Ağustos Cuma

Boluspor – Manisaspor: saat 21.30

8 Ağustos Cumartesi

Bandırmaspor – İstanbulspor: saat17.00

Sivasspor - Esenler Erokspor : saat 19.00

Ümraniyespor - Mardin 1969 Spor : saat 19.00

Antalyaspor - Ankara Keçiörengücü : saat 21.30

9 Ağustos Pazar

Sarıyer – Muğlaspor: saat 19.00

Iğdır FK - Fatih Karagümrük: saat 19.00

Bodrum FK – Bursaspor: saat 21.30

10 Ağustos Pazartesi

Pendikspor - Batman Petrolspor: saat 21.30